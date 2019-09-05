شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاكيرا بصحبة بيكيه فى مباراة نادال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت النجمة العالمية شاكيرا بصحبة زوجها لاعب برشلونة الإسبانى جيرارد بيكيه فى فعاليات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لمتابعة مباراة ربع النهائى بين الإسبانى رفائيل نادل والأرجنتينى شوارتزمان التى أقيمت فجر اليوم الخميس، حيث حرصت شاكيرا وزوجها على تشجيع الماتادور الإسبانى فى هذه المباراة التى انتهت بفوزه بثلاثة مجموعات نظيفة وصعوده الى الدور نصف النهائى.

يذكر أن المحكمة التجارية فى العاصمة الإسبانية، مدريد برأت مؤخرا النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة "بيثيكليتا" من مغن كوبى، بعدما زعم المغنى الكوبى ليفام أن "لا بيثيكليتا" مستوحاة من أغنيته "يو تى كييرو تانتو" الصادرة سنة 1997.

وأغنية "لا بيثيكليتا" التى تؤديها النجمة الكولومبية مع مواطنها كارلوس فيفيس نالت سنة 2016 جائزة "جرامى" لأفضل أغنية بنسختها الأمريكية اللاتينية.



همسات شاكيرا فى اذن زوجها بيكيه



شاكيرا

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شاكيرا وبيكيه



شاكيرا وبيكيه



شاكيرا وبيكيه فى مباراة نادل



شاكيرا وبيكيه



شاكيرا وبيكيه