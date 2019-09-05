شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زوجة محمود عبد العزيز الأولى مع أبنائها فى ظهور نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدة دائما عن الأضواء ولا تظهر فى المناسبات الفنية ولا اللقاءات والبرامج التليفزيونية لسنوات عديدة، إنها جيلان الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ووالدة محمد وكريم محمود عبد العزيز.

وكشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن أحدث ظهور لوالدته أثناء حضورهم مناسبة عائلية، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة مع والدته وشقيقه كريم، وعلق عليها قائلا، "مع أخى ووالدتى والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك".

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ويشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز فى الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلى"، بطولة بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلى، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعى.



