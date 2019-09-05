سيمون من كواليس "قيد عائلي": "الحق تحمله السنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة من كواليس مسلسل "قيد عائلي".
وعلقت: "الحق تحمله السنين حتى لا يضل الطريق، ويظل على قيد الحياة لا يشيب ولا يموت، بل يعود مع من لهم ضمائر وقلوب نقية".
وتجسد سيمون ضمن أحداث العمل شخصية "أماني"، والمسلسل بطولة عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، غادة طلعت، رامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.
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