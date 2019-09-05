محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة لما وصفتهم بـ"الكارهين"، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر. وعلقت: "إلى جميع الكارهين هناك، موتوا بغيظكم". وكانت إليسا قد أثارت الجدل منذ فترة، بعد إعلانها اعتزال الفن، عقب طرح ألبومها الجديد في أكتوبر المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا توجه رسالة "للكارهين": "موتوا بغيظكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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