نسرين طافش تنشر صور جديدة من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "يرنو بطرفٍ فاتر مهما رنا، يهفو بغضن ناضر حلو الجنى، فهو المنى لا أنتهي عن حبه، يشفي الضنى لا صبر لي عن قربه، لو كان يوما سائلي زال العنا، أسكنته في ناظري لما دنى".
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني.
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