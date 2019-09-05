أمير رمسيس: مي المصري عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج أمير رمسيس، إن مهرجان الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة الفلسطينية الكبيرة مي المصري، هذا العام.

كما أكد في تصريح خاص لمصراوي، إن "المصري" تشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تنطلق في الفترة من ١٩ إلى ٢٧ سبتمبر المقبل.