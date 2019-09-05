محمد محمود عبدالعزيز بصحبة والدته وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين تجمعه بوالدته وشقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز من إحدى المناسبات. وعلق: "مع أخي ووالدتي والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك". يذكر أن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، يشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض الشهر القادم، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ومن إخراج تامر حمزة.

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