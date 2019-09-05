تراند اليوم : وصلة ردح من ممثلة مصرية شهيرة لفتاة.. والسبب زوجها...

انهالت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين بالسباب على إحدى متابعاتها، بسبب تعليقها على صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وأشادت إحدى المتابعات بالفنان محمد رياض زوج رانيا معربة عن كرهها لها، كاتبة: "ما أدري كيف زوجك متحملك.. الله يعينه". لتنفعل رانيا عليها كاتبة: "وأنت متحملة نفسك إزاي طيب.. اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة.. اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزقة".

وأثار سباب رانيا للمعلقة ردود فعل بين متابعيها، فيما طالبها البعض بتقبل الآراء المختلفة، لأنه ليس من المنطقي أن يحبها الجميع.

وكتبت متابعة: "هو المفروض إن الكل يمدح فيكي ولما واحدة تدخل تشتم أو تستفزك تردي عليها وتشتميها ده عادي يعني! مش لازم كل الناس تحبك على فكرة ومش لازم كل الناس تشوفك بتمثلي كويس وإن دمك خفيف".

وردت رانيا عليها كاتبة: "لا مش لازم بس مش لازم أتشتم ولا أنت شايفة إني أتشتم عادي.. دي صفحتي الخاصة زي بيتي.. حد يدخل بيتك يشتمك؟ يبقى الأفضل ما يدخلش أصلا".