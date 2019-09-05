تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري شهير: لهذا السبب ركعت أمام "عادل إمام"

كشف الإعلامي والممثل المصري أكرم حسني عن أنه اضطر للركوع أمام الممثل الشهير عادل إمام، بعد تركه العمل في الشرطة واتجاهه للعمل الإعلامي.

وقال حسني في مقابلة تليفزيونية، إن تغطيته الأولى عقب عمله في الإذاعة، كانت في المؤتمر الصحفي لافتتاح فيلم "عمارة يعقوبيان"، حيث كان المكان مزدحمًا للغاية، ولكي يصل لبطله عادل إمام ليأخذ تصريحًا منه، كان لا بد أن ينزل على الأرض على ركبتيه وسط الزحام ويرفع يده ليسجل أحاديثه.

وأشار حسني الذي اشتهر بشخصية "أبوحفيظة" إلى أنه وقف مندهشًا ومترددًا لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، متذكرًا عمله وهيبته كضابط شرطة في السابق، ومتسائلاً هل سيفعلها ويركع ليأخذ تصريحًا منه، أم لا؟

وتابع: "حسمت الموضوع في ثواني وقولت ما دام ارتضيت لنفسك إنك تشتغل مذيع، يبقى تعمل اللي بيعمله أقل مذيع".