تراند اليوم : فيديو| بطلة ضجة "زواج" عمرو دياب بدينا الشربيني "تكشف المستور"

بعد أن أثارت ضجة واسعة بنشرها لصورة جمعتها بالمطرب المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، بوصفها للأخيرة على أنها زوجته، أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي أنها التقطت الصورة بحسن نية، ولم تتوقع أن تحدث كل الضجة التي أثارتها.

وقالت البلوشي في تصريحات إلى برنامج MBCTrending على قناة MBC4، إنها شاهدت عمرو دياب ودينا الشربيني مصادفة في أحد المطاعم، ولأنهما كانا في مواجهتها قامت بالتعريف بنفسها، وكانت صدفة جميلة، فمن الذي لن يرغب في التقاط صورة مع عمرو دياب في موقف مشابه.

ونفت أن يكون عمرو دياب ودينا الشربيني قد ذكرا أنهما زوجان، وقالت إن افتراضها كان بحسن نية، لكن يبدو أن نيتها أغضبت الكثيرين، وأنها كشفت المستور دون أن تدري.

لكنها اعتبرتها صدفة جميلة، وأنه شيء جميل أيضًا أن تكون "تريند" بموقع Twitter على مدى يومين دون أن تتحرك من البيت، أو أن يكون لديها حساب على الموقع.



