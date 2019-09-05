تلون سريع.. علا الفارس تثير الجدل في أول تغريدة لها عن قطر بعد انتقالها لقناة الجزيرة

حالة من الجدل والهجوم أثارتها تغريدة الإعلامية الأردنية علا الفارس، في أول حديث لها عن قطر عقب ظهورها الأول على قناة الجزيرة ، بعد مغادرتها مجموعة قنوات MBC .
حيث نشرت ”الفارس“ الفارس تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، تقول: ”أكثر من 15 مليون بحث على كلمة ”قطر“ في محركات البحث google خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم“.
فيما اعتبر متابعون تغريدة علا الفارس ، تلون سريع وتطبيل لقطر الدولة التي تعبر قناة الجزيرة عن سياساتها
وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية في ديسمبر من عام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.
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