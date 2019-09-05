شاهد.. هند صبري تتسلم جائزة starlight cinema award بمهرجان فينسيا

تسلمت النجمة هند صبري من البرتو باربيرا رئيس مهرجان فينسيا السينمائي الدولي جائزة مؤسسة الصحفيات الايطاليات النجمة هند صبري المعروفة ب starlight cinema award، ومعها الممثل الشيلي الفريدو كاسترو والذي يعرض فيلمه في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وشارك هند تسلم الجائزة والدها المحامي وعضو مجلس النواب التونسي محم المولدي الصابري، وقالت هند في كلمة قصيرة انها فخورة لكونها تمثل المرأة والفنانة العربية في هذا المحفل الدولي واول إمرأة عربية تنال هذه الجائزة.

وكانت المنظمة قد بررت إختيارها للنجمة العربية بأنها قد حصلت عليها بموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤. في المسابقة الرسمية للمهرجان.وشارك هند تسلم الجائزة والدها المحامي وعضو مجلس النواب التونسي محم المولدي الصابري، وقالت هند في كلمة قصيرة انها فخورة لكونها تمثل المرأة والفنانة العربية في هذا المحفل الدولي واول إمرأة عربية تنال هذه الجائزة.وكانت المنظمة قد بررت إختيارها للنجمة العربية بأنها قد حصلت عليها بموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤.

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