جائزتان بمهرجان همسة تكريمًا لـ" رؤوف عبد العزيز"

أقيم مساء أمس الأربعاء، حفل توزيع جوائز مهرجان "همسة" للفنون والأدب، في دورته السابعة بدار الأوبرا المصرية.

وتم تكريم المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز عن مسلسل "قمر هادي " وحصوله علي جائزتى التصوير والإخراج، حيث استطاع أن يمزج بين الوقوف خلف الكاميرا كمدير تصوير وكمخرج له أسلوبه الخاص فيخرج العمل من بين يديه متكاملا مبهرا لذا لم يكن غريبا

أن يستحوذ مسلسله على إعجاب الجميع لينال عنه جائزتى التصوير والإخراج.

وتعد هذة المرة الثانية على التوالى التى يقف فيها المخرج رؤوف عبد العزيز مكرما فى احتفالية همسة الكبرى التي تقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

يذكر أن الدورة السابعة من مهرجان "همسة" باسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة

الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتم فيها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي.ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.