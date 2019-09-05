صدفة تصل بصورة سمير غانم للعالمية

مدرسة متفردة في عالم الكوميديا في مصر والوطن العربي، بمجرد ذكر اسمه تُرسم على وجهك الابتسامة بشكل تلقائي، الفنان الكوميدي سمير غانم رمز من رموز الضحك والارتجال في المسرح والسينما والدراما، تصدر اليوم الخميس مراتب البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر بسبب تشابه صورة صممها أحد المصممين العالميين صدفة دون أن يرى أو يعرف سمير غانم مسبقًا.

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج "سمير غانم" بعد انتشار صورة للمصمم العالمي Rokas Aleliunas والذي

أطلقها يوم 28 اغسطس الماضي على موقع dribbble وهو أحد المواقع العالمية التي ينشر من خلالها المصممين أعمالهم المختلفة.

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ونشر Rokas Aleliunas التصميم تحمل أسم " casual hipster،cool mustache" والذي ظهر فيه تشابه كبير جدًا كأنه صمم صورة لـ سمير غانم عن قصد في صباه بنظارته الطبية وشاربه

الأسود الكثيف وشعره، وتفاعل النشطاء مع الصورة بشكل كوميدي ساخر.

ومن بين التعليقات بعض "أفيهات" سمير غانم الشهيرة في أعماله ومنها: آنيستونا ، أومال إيه"، و"طب اقفلي انتي يا روحي عشان فيه design غريب دخل عليا"، بجانب:" ده هنا عندنا بيسموه سمير غانم"،وأكد أخر أنه بالفعل سمير غانم في صباه قائلًا:"لو قاصد يرسم سمير غانم مش هيعمل كده".

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وبعد أن انهالت التعليقات تؤكد أن التصميم هو شبيه النجم سمير غانم بل هو بالفعل في شبابه رد المصمم صاحب التصميم على أحد التعليقات يوضح الأمر قائلا: "اعتقد أن كل بلد لديه رجل مشهور يشبه تصميمي".