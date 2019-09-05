عروض فرق مهرجان الإسماعيلية على مسرح فايد

أقيمت فاعليات اليوم الثالث، بمهرجان الإسماعيلية الدولى العشرون للفنون الشعبية، على مسرح شاطئ الزهور بمدينة فايد فى اليوم الثالث.

وتم تقديم بعض العروض الفنية من فرقة قصر ثقافة فايد، وفرقة

مطروح، وفرقة المالديف، وقد تفاعل المواطنين مع هذه العروض بالتصفيق لهم.

وجاء ذلك فى حضور متولى حسن محمد، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية،

والعميد محمد مكاوى، مأمور قسم شرطة فايد، وأحمد العايدى، نائب رئيس مركز ومدينة فايد، وفوزية عثمان، سكرتير مركز ومدينة فايد.

وبتواجد جميع أطقم الخدمات من الجهات المختلفة "الشرطة - الكهرباء - الإسعاف - الدفاع المدنى - المرور - الخدمات الطبية".