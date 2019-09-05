تعرف على عروض البيت الفني للمسرح الليلة.. وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الخميس، منها "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر،

ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي " ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ " جنيه.

كما يُعرض في الإسكندرية، "حمام الست"، على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠" جنيهًا.