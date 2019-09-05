هاشتاج "أصالة" يتصدر تويتر.. ومغردون: أصالة كوكب مش مجرة

بعد هجوم الفنانة أحلام اليوم بعبارات قاسية على الفنانة أصالة، وحذفها من تويتر وعمل "بلوك" لها، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج "أصالة"للتأكيد على أن حسن التّصرف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، هم ذاتهم المنافقين المغالين في التعبير عن مشاعر حب وهمية، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.

وأكد مغردون، أن الفنانة أصالة ليست مطربة كبيرة محبوبة فى الوطن العربي فقط، وإنما

هى مثال للتواضع والاحترام والرقى..

وتابع مغردون:" ببساطه الفنانة أحلام هدفها من الفن الشو الإعلامى وجنون الأنا والغيرة، والجميع يعرف أن نجاحات أصالة مؤخراً في السعودية سبّبت ضغوطات لأحلام"، مؤكدين أن الفنانة أحلام كشفت لجمهورها أنها جالسة من أجل إطلاق الألقاب على نفسها من خلال المسرح.

وأوضح آخرون:"أن الفنانة أحلام كشفت للجمهور أنها لا تهتم بتقديم فن راقى أكثر من أنها تفرد عضلاتها على المسرح، وتبحث عن ألقاب وهمية هي تطلقها على نفسها، قائلين:" فرق أصالة عنك إنها كوكب مش مجرة".

Advertisements

ولفت البعض، أن سبب حقد وكره بعض الفنانين لـ"أصالة" نجاحها فى دول الخليج العربى وشعبيتها وحب الجمهور لها فى الخليج، مشيرين إلى أن الفنانة أصالة لا مهتمة بنجاحها عكس الكثير من المطربين الذين يهتمون بالسب والقذف للفنانين الآخرين.

ونشر مغردون، جمل من أغانى أصالة:" قلبي تاعبني بحكم العادة والأيام عماله تمر دايمًا يشرب قهوته سادة ويرجع يشكي الطعم المر"، لافتين إلى أن أصالة وحدها من صنعت اسمها من ألماس وهي من تصنع تاريخها، وأضاف، أن تفوق الفنانة السورية أصالة على فناني الخليج طبيعى أن يجعل لها أعداد.