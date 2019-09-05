كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول فنانة مصرية تطرح قضية تجميد البويضات (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجميد البويضات، قضية الساعة في مصر، فجرتها فتاة شابة تدعى ريم مهنا، أعلنت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فييسبوك"، أنها لجأت لعملية تجميد البويضات، لرغبتها في الزواج بعد سن الثلاثين، حرصا منها على أن تكون فرصة الإنجاب لديها قوية حتى .في نفس وقت خلو تأخر سن زواجها، فحين تقرر الزواج والإنجاب، ستجد البويضات التي قامت بتجميدها، على حالتها

دار الإفتاء: عملية تجميد البويضات ليست محرمة

عكس ماتوقع البعض، أن الأمر حرام شرعا، فأجازت دار الإفتاء المصرية، تجميد البويضات، وأوضحت أن الأمر ليس حراما، وذلك وفقا لضوابط وقواعد وحالات معينة نذكرها في سياق السطور التالية..

الأول أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الثاني هو حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

الثالث هو ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

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رحمة حسن أول فنانة تناقش قضية تجميد البويضات في مسلسل سابع جار

وعلى الرغم أن الأمر جديدا على المجتمع المصري، إلا أن تم مناقشته لأول مرة، في مسلسل "سابع جار" حيث قامت الفنانة الشابة رحمة حسن، بتجسد شخصيات فتاة في الثلاثينات، حققت نجاحا على المستوى المهني، ولكنها لا ترغب في الزواج، وفي نفس الوقت حالة من القلق انتابتها حول عدم قدرتها على الإنجاب، إذا تقدم العمر بها.

فتلجأ رحمة حسن، إلى طبيب أمراض نساء، لطرح الأمر عليه، ولكنها تلتقي بزميلها في الشركة، لتعرض عليه رغبتها في الزواج منه من أجل الإنجاب فقط، ثم تنفصل عنه.



