شاهد.. قناص بارع ينقذ فتاة من الموت بعد احتجازها كرهينة في الصين

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 12:57 مساءً - تمكن قناص بارع من إنقاذ فتاة احتُجزت كرهينة لدى خاطفها، داخل محطة مترو في مدينة “ناننينغ”، جنوبي الصين، بعد أكثر من ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل محطة المترو، الخاطف ويدعى “تسنغ هاو”، الذي يعمل لدى إدارة مكافحة الإرهاب بالصين، وهو يختار امرأة بصورة عشوائية، ويسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو، مهدداً إياها بسكين في يده.

واستطاع القناص الصيني إصابة رأس الخاطف برصاصة قاتلة من مسافة 200 قدم داخل المحطة، وتسببت بمقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين، حيث أُطلق سراحها ولم تصب بأذى، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الصينية لم تكشف عن مطالب الخاطف، وسبب الاختطاف.