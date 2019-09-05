البوس البوس.. رويدا عطية في أحدث ظهور مع ابنها زين

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 12:57 مساءً - نشرت الفنانة السورية رويدا عطية على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنها زين.

وحرصت رويدا عطية كالعادة على عدم إظهار وجه ابنها للمتابعين.

وكتبت عطية تعليقاً طريفاً جاء فيه: “البوس البوس، الشوق الشوق، الحضن الحضن، يسعد صباحكم”.

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