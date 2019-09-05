بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس يخطفان لقب الأكثر أناقة

لأول مرة في تاريخ مجلة “بيبول” يتقاسم زوجان لقب الأكثر أناقة، وذلك بعدما نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأميركي نيك جوناس هذا اللقب لعام 2019.

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وتصدرت شوبرا (37 عامًا)، وجوناس (26 عامًا) القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة.

وقالت أندريا لافينثال مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة لرويترز ”هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في قائمة المراكز العشرة الأولى ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقانه”.

نذكر ان “شوبرا” تزوجت من “جوناس” في نيودلهي في كانون الاول/ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.