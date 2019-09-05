رغم نفيها التجميل.. أنف كلوي كارداشيان يصعق معجبيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تثير فتيات آل كارداشيان الجدل دائمًا، وخاصة فيما يتعلق بتغير شكلهن مع الوقت، ما يؤجج التكهنات بخضوعهن لعمليات تجميل، الأمر الذي ينفونه دائمًا، مثلما حدث مع كلوي حديثًا.

بعدما نفت كلوي كارداشيان مؤخرًا ما أُشيع عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها، عادت لتثير الجدل مرة أخرى الآن، حيث صعقت معجبيها باختلاف شكلها، حسبما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في أحدث صور نشرتها على إنستغرام يوم الأربعاء، تلقت كلوي الكثير من التعليقات كالعادة، ولكنها كانت على عكس توقعاتها هذه المرة، حيث علق الكثيرين أنهم عجزوا عن التعرف عليها.

وعلى الرغم من ظهورها بإطلالة جذابة بمشد وردي من علامة House of CB والذي يبلغ قيمته 72 دولار فقط، إلا أن المعجبين سرعان ما لفت انتباههم تغير شكلها، وعلقت إحدى المتابعات: "من فضلك توقفي عن فعل تلك الأشياء بوجهك، رجاء".

وقالت أخرى: "تتلاعبين في وجهك كثيرًا، لقد أصبح يبدو غير طبيعيًا"، كما قال شخص آخر: "لا يمكنني التعرف عليكِ من كثرة عمليات التجميل، أين هي كوكو؟"، وأضاف أيضًا أحد المتابعين: "هل هذه كلوي حقًا؟ لا يمكنني التعرف عليها".

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وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في شكلها وما تلقته من انتقادات، إلا أن كلوي حصلت على دعم بعض المعجبين، حيث وصفها آخرين بالمذهلة.

وتأتي تلك الصور بعدما أثارت كلوي سلسلة من التكهنات بخضوعها لعملية تجميل لأنفها، قبل أن تنفي المزاعم الشهر الماضي.

هذا ودائمًا ما ترجع كلوي تغير شكل أنفها إلى المكياج وزاوية التصوير وما شابه، كما يُذكر أنه سبق وقالت كيم أن شكل كلوي قد يبدو مختلفًا استنادًا على من ينفذ مكياجها.

وحتى الآن لم ترد كلوي على ما تلقته من تعليقات بشأن تغير شكلها.