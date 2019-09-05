إليك الأحفاد المفضلين لدى الملكة إليزابيث.. ويليام وهاري ليسا ضمن القائمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية عن الحفيد المُحبب والمقرب للملكة إليزابيث، والذي شكل صدمة للجميع، خاصة أنه يبدو أن الأمير وليام وهاري هما الأقرب لها.

وقال مصدر ملكي إن "جيمس الفيكونت سيفيرن" وشقيقته "الليدي لويز ويندسور"، ابني الأمير إدوارد هما الأقرب لها.

وأضاف المصدر أن الليدي لويز، 15 عامًا، وجيمس الفيكونت، 11 عامًا، غزوا قلب الملكة بسبب شخصيتيهما اللطيفتين وقدراتهما المتميزة.

وأوضح أن الليدي لويز هي الحفيدة المدللة للملكة يليها جيمس، مشيرًا إلى أن الملكة تحب حقيقة أن لويز وجيمس يستمتعان بوقتهما في بالمورال.

Advertisements

كما كشف أن لويز متميزة بين أحفاد الملكة الثمانية؛ بسبب رغبتها في قضاء بعض الوقت مع الملكة، والمهارات الفنية، حيث تعشق الرسم.

وتابع المصدر: "لويز أيضًا محببة للجميع من خلال رعاية أطفال وليام وكيت عندما كانوا هنا".

وأضاف: "بسبب مهارتها الفنية الواضحة، سمحت الملكة للويز بالاطلاع على بعض من مجموعة الرسومات الخاصة بمرتفعات فيكتوريا والتي يتم الاحتفاظ بها في بالمورال ولكن نادرًا ما يتم عرضها".

وكان قد قضى الأمير إدوارد وزوجته صوفي ويسيكس وأبناؤهما "لويز وجيمس" عدة أسابيع في بالمورال هذا الصيف، حيث تم رصدهم وهم يركبون الخيل ويصيدون الأسماك ويتمشون ويذهبون إلى الكنيسة مع الملكة.