بسام الملا من "حارة الضبع" إلى "سوق النسوان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد المخرج السّوري، بسام الملا، لتحضير مسلسلٍ جديد خارج إطار ما قدمّه طوال مسيرته الفنيّة من أعمال بيئة شامية، مثل "باب الحارة"، و"ليالي الصّالحية"، و"أيام شامية".

العمل الجديد اجتماعي ويتناول الفترة ما بين عامي 1950 - 1960، ويسلط الضوء على حالاتٍ إنسانيةٍ واجتماعيةٍ سورية، ولن يقتصر على جزءٍ واحد بل هو عبارة عن سلسلة قد تمتد إلى أربعة أجزاء أو أكثر.

وسيحمل المسلسل عنوان "سوق النّسوان"، من إنتاج "ميسلون" لبسام الملّا، ومن سيناريو وحوار حنان حسين المهرجي، فيما سيتولى دفة الإخراج الأخوان بسام ومؤمن الملا، على أن يكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020 على قنوات "إم بي سي"، إضافةً إلى قنواتٍ عربية أخرى.

يذكر أنَّ "باب الحارة" وصل إلى طريقٍ مسدود بعدما تنازعت عليه شركتا "ميسلون" لبسام الملّا و"قبنض" لمحمد قبنض؛ إذ ربح الأخير المعركة القضائية، وقدّم نسخة رديئة.