شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تولى مانديلا رئاسة جنوب أفريقيا.. أعمال تناولت نضال الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى تولى الزعيم المناهض للعنصرية "نيلسون مانديلا" رئاسة جنوب أفريقيا كأول رئيس للدولة، بعدما ضرب مثالاً لنبذ التفرقة العنصرية والثورة الحقيقية، إذ تعرض للسجن والاضطهاد كثيراً حتى أصبح رئيساً لجنوب أفريقيا عام 1994، وامتلأت حياة الزعيم الثورى بالمواقف البطولية مناهضاً لفكرة الفصل العنصرى ونظرة العنصرية ضد السود الأفارقة.

فى السطور التالية أعمال فنية تناولت نضال الزعيم مانديلا:

Mandela

الفيلم من إنتاج سنة 1987، بطولة دانى كلوفر، ويتناول حرص مانديلا على قيادة ثورة بعيدة عن العنف عن طريقة قيادة نيلسون لثورة تمسكت بابتعادها عن العنف، تم تصوير الفيلم فى فترة حبس مانديلا، ولم يعرض فى السينما، عرض على التليفزيون فقط.

Mandela And De Clerk

الفيلم من إنتاج عام 1997، بطولة سيدنى بويتير والذى قام بأداء دور نيلسون مانديلا و مايكل كاين والتى أدت دور دى كليرك، تم تصوير الفيلم فى جنوب أفريقيا وبعض الأحيان فى المواقع الحقيقية التى جرت فيها بعض أحداث الفيلم.

ويدور الفيلم حول الفترة التى سُجن فيها مانديلا خلال رئاسة دى كليرك، والقرار الذى اتخذه بالإفراج عن نيلسون مانديلا بعد 27 عام من فترة سجنه التى كان من المفترض أن تستمر مدى الحياة، الفيلم من إخراج جوزيف سارجنت.

Goodbye Bafana

فيلم من إنتاج عام 2007 ومن بطولة دينيس هايسبرت، وهو قصة حقيقية قصة حقيقية لرجل أبيض عنصرى من جنوب أفريقيا تغيرت حياته بسبب حراسته لنيلسون مانديلا فى السجن لمدة 20 سنة.

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Invictus

فيلم من إنتاج عام 2009 فيلم مميز من إخراج كلينت ايستوود، وبطولة مورجان فريمان فى دور نيلسون مانديلا.

تدور أحداث الفيلم حول دور نيلسون مانديلا حينما أصبح رئيس دولة جنوب أفريقيا فى النهوض بدولة مزقها التمييز العنصرى، وعن دعمه للفريق الوطنى لرياضة الراكبى ليفوز بكأس العالم عام 1995، الفيلم من إخراج كلينت إيستوود، وقد تم ترشيح كل من مورجان فريمان ومات دامون لجوائز الأوسكار لدورهما فى الفيلم.

Winnie Mandela

فيلم درامى من إنتاج عام 2011 تدور قصته عن حياة زوجة مانديلا منذ طفولتها وحتى زواجها منه.

Mandela: Long walk to Freedom

هو فيلم سيرة ذاتية بريطانى جنوب أفريقى عُرض لأول مرةٍ فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى فى 7 سبتمبر 2013، ويحكى الفيلم سيرة الزعيم الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا.

أخرج الفيلم المخرج جستن تشادويك، بناء على سيناريو من كتابة وليام نيكلسون، وهو من بطولة الممثل إدريس إلبا بدور نيلسون مانديلا، وناعومى هاريس التى قامت بدور زوجة مانديلا السابقة وينى ماديكيزيلا مانديلا، واعتمد الفيلم على السيرة الذاتيّة لنيلسون مانديلا، والتى كتبها نيلسون تحت نفس العنوان.