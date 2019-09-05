شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عالمية لـ سمير غانم تقلب تويتر.. وصاحب التصميم: كل بلد لديها رجل مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج النجم سمير غانم، تريند تويتر، صباح اليوم الخميس، واحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الأكثر تداولا فى التريند المصرى، بسبب صدفة تشابه صورته مع صورة تصميم للمصمم العالمى Rokas Aleliunas الذى قام بنشر تصميم يوم 28 أغسطس على dribbble وهى وإحدى المنصات العالمية، يشارك فيها المصممون بأعمالهم.

وأطلق Rokas Aleliunas على التصميم اسم "casual hipster،cool mustache" وظهر على التصميم وجه التشابه بينه وبين الفنان سمير غانم، وعلق بعض المصريين بطريقة كوميدية على الصورة، قائلين: "ده هنا عندنا بيسموه سمير غانم".

وانهالت تعليقات المغردين عبر الهاشتاج، حيث تقترب التغريدات إلى 3 آلاف تدوينه فى يوم، وأجمع جميع المدونين فى تعليقاتهم أنه الفنان سمير غانم، وجاءت التعليقات كالتالى: "هو الفنان سمير غانم بالظبط، يعنى هو رسم من غير ما يستوحى الرسمة من سمير غانم وجت معاه كده غريبة، شبه سمير غانم كدة ليه".

كما رد المصمم Rokas Aleliunas، على تعليق إحدى المتابعات أن تصميمه يشبه الفنان المصرى سمير غانم، قائلا: "أعتقد أن كل بلد لديه رجل مشهور يشبه تصميمى".

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