زكي فطين عبد الوهاب يتوقف عن العلاج .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوضح به عن تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بمرض السرطان .
حيث أبدى سعادته بنتيجة الأشعة التي أجراها بعد فترة من العلاج الكيماوي والتي ستجعله يتوقف عن الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي والعودة لحياته الطبيعية .
وكتب قائلا : ” خبر سار .. نتيجة الأشعة مرضية وهوقف العلاج الكيماوي لمدة شهرين للمتابعة .. كدة هرجع أعيش حياتي العادية .. وباي باي كيماوي ” .
وتفاعل عدد كبير من محبيه ومتابعيه على المنشور معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر وتحسن وضعه الصحي متمنيين له الشفاء الكامل .
يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب قد أعلن في شهر مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان في الرئة .
وأن اكتشافه للأمر جاء بالصدفة دون أي مقدمات حيث كان يجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة .
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