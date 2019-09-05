كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - انضمت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” إلى قناة العربية من أجل تقديم برنامج على قناة ” الحدث ” التابعة للعربية . وسيناقش البرنامج قضايا سياسية وإجتماعية واقتصادية من مصر .. وسيتم عرضه مرتين في الإسبوع . ويجرى حاليا التحضير لاستوديو خاص بالبرنامج في القاهرة والذي من المقرر عرضه في منتصف شهر سبتمبر الجاري . ويأتي ظهور لميس الحديدي مجددا بعد عام من غيابها عن الشاشة بعد أن كانت تقدم برنامج ” هنا العاصمة ” على قناة ” cbc ” المصرية .. والذي توقف بشكل مفاجئ وبدون أي مبررات .

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كانت هذه تفاصيل خبر لميس الحديدي تعود إلى الظهور على الشاشة من جديد .. ولكن في أي قناة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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