إليسا تلتقي بفارس كرم صدفة.. وهذا ما حصل بينهما

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - التقى الفنان اللبناني فارس كرم بزميلته الفنانة إليسا عن طريق الصدفة على متن إحدى الطائرات.

ونشر كرم على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها إلى جانب إليسا، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي”.

بدورها ردّت إليسا قائلة: “أنت شخص عظيم”.

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