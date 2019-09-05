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كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - علّقت المصممة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني على حلق زوجها لشعره، معلّقة على صورته بالقول: “أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من ايده، بس هذا الشكل المفضل لي، دائما وسيم يا تيمو”.
وكان قد فاجأ تامر حسني الجمهور بإطلالته، إذ تخلى عن شعره تماماً، ونشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق قال فيه:”حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد …مسائكم كله رضا”.
تامر حسني
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تعلّق على تخلّي زوجها تامر حسني عن شعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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