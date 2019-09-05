تفاصيل حول اللحظات الأخيرة ل ” عبد الله محمد مرسي ” وجنازته ودفنه بجانب والده

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - كشفت مصادر إعلامية عن دفن ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” فجر اليوم الخميس بمقابر الوفاء والامل بمدينة نصر بالقاهرة بجانب والده فهي نفس المقبرة التي دفن بها محمد مرسي في شهر يونيو الماضي .

وتم اختيار هذا التوقيت بعد التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الجنازة حتى تسهل عملية التأمين على رجال الأمن وتجنبا لوجود زحام وتجمع للمواطنين حول الجنازة .

كما تم منع الصحفيين والمصورين من تغطية الجنازة .

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وأكد ” عبد المنعم عبد المقصود ” محامي الأسرة على ذلك كما كشف عن سماح السلطات الأمنية ل ” أسامة محمد مرسي ” شقيق عبد الله بحضور الجنازة والذي يقضي عقوبة الحبس .

كما تحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لعبد الله محمد مرسي بتعرضه لأزمة قلبية أثناء قيادته لسيارته وكان برفقة أحد أصدقائه والذي تمكن من السيطرة عليها وإيقافها قبل إصطدامها بشئ .. ونقل عبدالله إلى مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام إلا إنه لفظ أنفاسه الأخيرة .