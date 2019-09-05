تيم حسن يكشف عن معلومات جديدة حول “العميد”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن عن تفاصيل جديدة حول مسلسل “العميد” المقرر أن يخوض من خلاله بطولة درامية جديدة في مسيرته الفنية.
وأعلن تيم عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أن كل من النجمة كاريس بشار والنجم بديع أبو شقرا سيشاركانه في بطولة العمل حيث كتب في منشور له: “النجمة كاريس بشار وَالنجم بديع ابو شقرا نورتوا العميد إن شاء الله نعمل مسلسل ينال رضا الجمهور الكريم”.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “العميد” سيعرض خارج سباق دراما رمضان 2020، على أن تحدّد الجهات الرسمية الخاصة بالعمل مواعيد طرحه في وقت لاحق.
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