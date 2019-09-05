متابعة بتجــــــــــرد: تناقل روّاد الإنترنت صورتين للممثلتين السوريتين سمر سامي ودانا مارديني تظهران الشبه الكبير بينهما، الأمر الّذي دفع البعض إلى التساؤل: هل سمر سامي هي والدة دانا مارديني؟ الجواب هو كلا وما من صلة قرابة بين الممثلتين سمر سامي ودانا مارديني رغم الشبه الكبير الّذي يجمعهما في ملامح الوجه.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبه دانا مارديني وسمر سامي يصدم الجمهور.. هل هي والدتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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