هل يقود فيلم الجوكر 2019 خواكين فينيكس إلى الأوسكار؟

متابعة بتجــــــــــــرد: الترقب على أشده في انتظار حلول موعد عرض فيلم الجوكر من بطولة العالمي خواكين فينيكس، المنتظر عرضه في دور العرض السينمائية في كل أنحاء العالم 4 أكتوبر 2019.

وفيلم الجوكر، الذي كتبه وأخرجه تود فيلبس، كشف عن تفاصيل فيه جعلت الانجذاب إليه كبيراً، وجعلت عشاق السينما، وتحديداً الجوكر، يعبرون عن عدم تحملهم لحين عرض الفيلم في دور السينما العالمية. وأكد تود فيلبس أن فيلم Joker غير مقتبس من كل قصص الكوميكس، كما كشف عن مفاجأة تمثلت في الاستغناء عن تطبيقات CGI، وهو ما يعني عدم استخدام شاشة واحدة خضراء في الفيلم، وأن جميع مشاهد الفيلم التي جرى تصويرها كانت جميعها حقيقية.

وقد بلغت تكلفة إنتاج فيلم الجوكر 55 مليون دولار، ويشارك في فيلم Joker عدد هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين وغيرهم.

ويتناول الفيلم شخصية الـJoker من بدايتها، قبل أن تتحول لتصبح شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام. وسر آخر من أسرار الترقب والشغف بهذا الفيلم أنه يأتي بعد نحو 11 سنة على صدور النسخة الأولى من هذا الفيلم، والتي أدى شخصيتها الفنان هيث ليدجر حيث أبدع فيها، لذلك يرى الشغوفون به أنه لمن الرائع أن نشاهد تلك الشخصية من جديد بعد كل ذلك الغياب! وفي هذا الفيلم، سنكون أمام “الجوكر” الإنسان قبل أن يصير “الجوكر” المجنون، أي أننا نتعامل مع الماضي لنعرف الحاضر ولنتوقع المستقبل. لذلك، تقديم الشخصية بمنظور الماضي حقاً سيُغير النظرة لمحبي هذه الشخصية.

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بالطبع، كلنا نعلم أن شركة DC قامت بالتركيز على الكوميكس بعد انتهائها من تقديم سلسلة أفلام “باتمان” الشهيرة، والتي كان العامل الأبرز في نجاحها هو الممثل كريستيان بايلو والممثل هيث ليدجر، لذلك الكل يتطلع لرؤية أداء خواكين فينيكس لشخصية الـ Joker المعروف عنه أسلوبه الفريد في تقديم الشخصيات. فهو بالمُجمل يقوم بوضع لمسة شخصية مميزة على المشاهد والفقرات والنصوص حتى تجد الأداء “إنغماسيّاً” بطريقة مُرعبة حقاً.

ونتذكر جميعا دوره السادي والشرس في فيلم Gladiator، وبالتالي بالتأكيد لن يترك خواكين تلك الشخصية من دون أن يضع بصمته عليها. أحد النقاد وصف الفيلم بأنه كوميدي سوداوي مأساوي حزين دموي، وسيقود خواكين فينيكس إلى الأوسكار.

وفي مؤتمر صحافي حول الفيلم، قال خواكين: “أعتقد بأن أكثر ما جذبني في شخصية الجوكر هو أنه من الصعب معرفته، كانت هناك أوقات أجد فيها نفسي أعرف أجزاء معينة من الشخصية، وبعد ذلك كنت أعود إليها لأجد نوعاً من الغموض، شعرت كل يوم وكأننا نكشف جوانب جديدة في الشخصية”.