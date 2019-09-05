نوال: كلي تفاؤل بانضمامي إلى One Production

متابعة بتجــــــــــــرد: فجرت الفنانة نوال الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل لدى إعلانها، أول من أمس، عن انضمامها إلى شركة One Production، ونشرت مقطع فيديو حول عملية التعاقد مع الشركة لقيادة أعمالها الغنائية الجديدة المقبلة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتالي باتت خارج نطاق شركة روتانا التي قضت معها سنوات طويلة في إنتاج ألبوماتها الغنائية، وعلقت نوال بتغريدة لها عن هذا التعاقد «بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضامي لشركة One Production».

وجد هذا الخبر تفاعلا لافتا من عشاقها من المحيط إلى الخليج، كما لقي ترحيبا من أسماء فنية وإعلامية، بينهم المذيع علي نجم والفنانة الإماراتية ريم المحمودي والموزع الموسيقي بدر كرم وآخرون.

وتفاعل الجمهور مع إعلان نوال عن الخطوة الجديدة، وأيدوا خروجها من «روتانا»، متمنين لها النجاح والتوفيق في المستقبل الفني المقبل نحو انطلاقة فنية مشرقة ونشاط فني أعمق وأكثر وأدق وأجمل، كما علق البعض بأن صوت نوال استثمار يستحق الثقة، وهي رمز فني عربي ناجح بكل المقاييس، كما رأى البعض أن هذه الخطوة ستخدم نوال من ناحية التوزيع والترويج الذي يليق باسمها وتاريخها الفني الطويل.

يذكر أن نوال أحيت أخيرا حفلا غنائيا جماهيريا كبيرا على خشبة مسرح الفنان طلال مداح، في ختام حفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري لافت بقيادة المايسترو هاني فرحات.