“الأسد الملك” يدخل التاريخ!

متابعة بتجــــــــــــرد: حصل فيلم The Lion King في نسخته الـlive action على إيرادات وصلت إلى مليار و564 مليون دولار حول العالم، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الإيرادات الأعلى في عام 2019 بالولايات المتحدة، وبهذا الانجاز تجاوز المرتبة السابعة لأعلى الأفلام السينمائية في التاريخ.

يأتي فيلم The Lion King في نسخته الـlive action، في المركز الثاني بعد Avengers Endgame الذي احتل المركز الأول، وتضم النسخة الجديدة من هذا الفيلم الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم، وهو من بطولة سيث روجن، دونالد غلوفر، الفري وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلي ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيغان مايكل كي، بيونسيه، اريك اندريه، جون كاني، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكي، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.