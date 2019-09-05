فضل شاكر يستعين بفيروز للعودة الى الفنّ

متابعة بتجـــــــــــرد: يعتمد الفنان فضل شاكر سياسة خاصة في العودة الى الفن، وذلك من خلال إصدار أغنيات للسيدة فيروز بصوته، وكان أوّلها “بحبك يا لبنان” ليصدر أخيراً أغنية “ستي يا ستي”.

وأوضح محامي شاكر نبيل الحلبي لـ “النهار” أنّ “شاكر ذاهب في اتجاه إطلاق أجمل مختارات السيدة فيروز، بأسلوب الإصدارات المنفردة”، وقال: “إنّني كلبناني أرى أنه من الجميل أن يعود شاكر بصوته الدافئ بأغنيات فيروز النابعة من الإحترام الكبير الذي يكنّه لها”.

ونقل عن شاكر في حقوق الملكية الفكرية للأغنيات، مؤكداً بأن الأخير لم يلقَ اعتراضاً إلى اليوم سواء من فيروز أو عائلتها على الاغنيات التي قدّمها، لافتاً إلى أنّ ما صدر عن ابنة فيروز ريما الرحباني من تحذير بالملاحقة القانونية جاء بعد فترة طويلة من إصدار شاكر أغنية “بحبّك يا لبنان”، في إشارة إلى أنها لم تكن تقصده.

وقال: “ريما الرحباني لم تقصد فضل شاكر الذي يؤدي أغنيات فيروز بمحبة وتقدير بعيداً من الأغراض التجارية التي ينتهجها بعض الفنانين في صورة باتت تسيء للإرث الفني الذي قدمته فيروز، وعندما تطلب السيدة فيروز من شاكر التوقف عن إصدار أغنياتها بصوته سيحترم رأيها”.