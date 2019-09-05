فنان يسخر من الحالة السيئة للطرق بفكرة مرحة

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متابعة بتجــــــــــــرد: ابتكر فنان هندي طريقة بارعة ومرحة لعرض الحالة السيئة للطرق في مدينة بنغالور الهندية، حيث ارتدى زي رائد فضاء وصور نفسه وهو يسير عبر الحفرات التي جعلت طريقًا محليًا يشبه سطح القمر.
ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال”، اشتهر الفنان بادال نانغونداسوامي بتسليط الضوء على القضايا الدنية من خلال فنه المذهل، لكن مشروعه الأخير كان الأكثر شعبية حتى الآن.
وارتدى بادال ملابس رائد فضاء وقام شخص ما بتصويره وهو “يسير على سطح القمر” من خلال الحفر الكبيرة ، بينما كانت السيارات والعربات تجوبها.
وانتشر الفيديو الذي نشره بادال على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأشاد الآلاف من السكان المحليين بمبادرته والشكوى من حالة الطرق المحلية.
وبعد 24 ساعة فقط من نشر الفيديو عبر الإنترنت، بدأ العمال بإصلاح فوهات الطرق، وبدوره حرص الفنان على توجيه الشكر لهم لسرعة الاستجابة، وقال متحدث باسم هيئة مدنية في بنغالور “لقد استجبنا في أقرب وقت لشكوى الفنان”.
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