كواليس جلسة تصوير سوسن بدر في المتحف – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام”، مقطع فيديو، يرصد كواليس جلسة التصوير الخاصة بها من المتحف.
وخضعت سوسن بدر، لجلسة تصوير من داخل المتحف المصري، بجانب التماثيل الفرعونية، للظهور على غلاف مجلة “هاربرز بازار”.
وشكرت “سوسن”، المجلة الأمريكية لخوضها هذه التجربة، معربة عن امتنانها لكل القائمين على هذا العمل.
وظهرت سوسن بشعرها الأبيض، وملامحها الفرعونية، مرتدية ثوب المصريين القدماء، أثناء جلسة التصوير، التي اختارتها مجلة “بازار” الأمريكية، في نسختها العربية، لتصوير فيلم، في المتحف بين ملوك وملكات الفراعنة، بعنوان: “ليلة في المتحف”.
يشار إلى أن أحدث أعمال سوسن بدر كان الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.
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