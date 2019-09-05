نانسي عجرم تكشف عن أجواء “فويس كيدز” والجمهور في انتظارها

متابعة بتجـــــــــرد: نقلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وبدت نانسي متحمّسة لعملية اختيار الأصوات والأطفال المشاركين من خلال تجربة الأداء ومرحلة “الصوت وبس”. ونشرت نانسي عجرم بعض اللقطات التشويقية لكرسيها الخاص بالبرنامج، كما ظهرت يديها على الـ”بازر” في فيديو تناقله الجمهور بشكل واسع عبر الإنترنت. يذكر أن مدرّبي مواهب “ذا فويس كيدز” هذا الموسم هم نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

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