بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ يجتمعان من جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد سنوات على قصة حب “نور ومهند” في مسلسل “العشق الممنوع” الذي أسر قلوب المشاهدين، زفّ موقع gecce التركي خبراً ساراً لعشاق العمل.

وبحسب المعلومات، فإن بطلي المسلسل بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ سيجتمعان من جديد وسيلتقيان في فيلم قصته من مسلسل “العشق الممنوع”، مع فريق العمل نفسه والشخصيات نفسها، وسيتم عرضه على نتفليكس في العام 2021.

إشارة الى أن نتفليكس كانت قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لمواصلة العمل في تركيا وفق قواعد بث جديدة، إذ يشترط التنظيم التركي الجديد على مقدمي المحتوى أن يحصلوا على ترخيص جديد لمواصلة العمل في تركيا والامتثال إلى القواعد الإرشادية في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.