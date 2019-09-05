170 مليون يورو تفصل نيمار عن العودة إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيمنح نادي برشلونة الإسباني فرصة الحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل، مقابل 170 مليون يورو.

وارتبط نيمار بقوة بالعودة إلى صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، لكن مطالب سان جيرمان المبالغ فيها عرقلت إتمام الصفقة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لوائح "الفيفا" تمنح أي لاعب حق الرحيل عن ناديه إذا قضى فيه 3 مواسم أو أكثر، بشرط أن يحتفظ بنفس العقد الذي وقّع عليه في المرة الأولى بدون تجديد.

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ولفتت الصحيفة إلى أن مبلغ التعويض يحدد وفقاً لمعايير واعتبارات معينة من قبل "الفيفا"، ووفقاً لتلك المعايير فإن سعر نيمار في الصيف المقبل سيكون 170 مليون يورو.



ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عاماً شارك مع سان جيرمان في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 29، ولكنه فشل في قيادته للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نيمار توج مع برشلونة بـ8 ألقاب وهي: الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بجانب لقب واحد للسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.