المرأة والأفارقة في أفلام هوليوود.. أكبر مشاركة منذ 12 عاما

شهد 2018 زيادة في نسبة مشاركة الشخصيات من أصل أفريقي وآسيوي، من الرجال والنساء، هي الأعلى منذ 12 عاما، وكذلك مشاركة المرأة في صناعة الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأمريكية سواء من خلال الأدوار الرئيسية أو القيام بوظائف مهمة خلف الكواليس مثل الإخراج والكتابة، بحسب دراستين نُشرتا الأربعاء.

وأكدت دراسة أجرتها كلية أنينبرج للإعلام والصحافة التابعة لجامعة ساذرن كاليفورنيا أن المرأة ظهرت في دور البطولة أو شاركت في البطولة في 39 من أفضل 100 فيلم في 2018، مقارنة بـ33 فيلما في 2017 و20 فقط في 2007، كما كانت نسبة مشاركة الشخصيات من أصل أفريقي وآسيوي، من الرجال والنساء، هي الأعلى منذ 12 عاما، وزادت مشاركة المرأة في أفلام الحركة والمغامرة.





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وقالت ستاسي إل سميث، إحدى المشاركات في دراسة كلية أنينبرج: "في 2018 رأينا أن الشركات اتخذت خطوات لضمان وجود فئات معينة في بعض أهم أفلامها".

ونجح فيلما "النمر الأسود" (بلاك بانثر) و"آسيويون أثرياء مجانين" (كريزي ريتش إيشيانز) أيضا في إزالة الحواجز أمام الشخصيات من أصل أفريقي وآسيوي، ما يعكس توجها نحو إحداث تغييرات أوسع نطاقا داخل قطاع صناعة الترفيه الذي شابته فضيحة جنسية في هوليوود 2017 وحملة ضد سيطرة البيض على جوائز أوسكار قبل أربع سنوات.

وأظهرت دراسة أجراها مركز دراسات المرأة في التلفزيون والسينما بجامعة سان دييجو أن مشاركة النساء في الأعمال التلفزيونية بلغت نسبة قياسية 45%، مقارنة بـ40% فقط في موسم 2017-2018 التلفزيوني.

وبلغت مشاركة المرأة في مهام خلف الكواليس للأعمال التلفزيونية مستوى قياسيا نسبته 31%، وتضمنت مجالات الإنتاج والإخراج والكتابة والتصوير وغيرها.