Sep 05, 2019
منتصف آب/اغسطس الفائت، أطلقت شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب للنجمة الشابة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان.
الأغنية حققت نجاحاً كبيراً ورواجاً ملفتاً منذ اللحظة الاولى لطرحها على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب، خاصة انها تضمنت كلاماً مميزاً ولحناً مليئاً بالطاقة الايجابية، بالاضافة الى كليب وقعه المخرج فادي حداد الذي قدّم عملاً يليق بالنجمة الشابة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على صعيد الصورة المبهرة والفكرة القريبة من عنصر الشباب.
عن هذا العمل، أكدت روان عليان خلال لقاء تلفزيوني، ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدمت لها كل ما تتمناه. وتابعت روان أنه وبعد اربع سنوات من الانتظار “صبرت ونلت”.
وشددت “عليان” ان الشركة قدمت لها كل ما تتمناه خاصة أنه أول ظهور لها في الوسط الفني حيث أطلت بطريقة تليق بها ان لناحية المضمون والشكل.
روان وجهت تحية الى المخرج المتميز فادي حداد، ولفتت الى أنها كانت تتمنى ان تتعامل معه، وكانت أمنيتها ان تتعاون معه في أول كليب وهذا ما تحقق من خلال “لايف ستايلز ستوديوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر روان عليان: شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قدمت لي كل ما اتمناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.