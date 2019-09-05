روان عليان: شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قدمت لي كل ما اتمناه

منتصف آب/اغسطس الفائت، أطلقت شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب للنجمة الشابة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان.

الأغنية حققت نجاحاً كبيراً ورواجاً ملفتاً منذ اللحظة الاولى لطرحها على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب، خاصة انها تضمنت كلاماً مميزاً ولحناً مليئاً بالطاقة الايجابية، بالاضافة الى كليب وقعه المخرج فادي حداد الذي قدّم عملاً يليق بالنجمة الشابة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على صعيد الصورة المبهرة والفكرة القريبة من عنصر الشباب.

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عن هذا العمل، أكدت روان عليان خلال لقاء تلفزيوني، ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدمت لها كل ما تتمناه. وتابعت روان أنه وبعد اربع سنوات من الانتظار “صبرت ونلت”.

وشددت “عليان” ان الشركة قدمت لها كل ما تتمناه خاصة أنه أول ظهور لها في الوسط الفني حيث أطلت بطريقة تليق بها ان لناحية المضمون والشكل.

روان وجهت تحية الى المخرج المتميز فادي حداد، ولفتت الى أنها كانت تتمنى ان تتعامل معه، وكانت أمنيتها ان تتعاون معه في أول كليب وهذا ما تحقق من خلال “لايف ستايلز ستوديوز”.