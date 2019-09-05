الحقيبة التي كررت كايتي هولمز حملها مرارًا.. ثمنها 895 دولارًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معظم النساء يمتلكن الكثير من حقائب اليد، إلا أنهنّ غالبًا ما يفضلن حمل الحقيبة نفسها مرارًا وتكرارًا، ويبدو أن القاعدة نفسها تنطبق بسهولة على النجمات، مثل كايتي هولمز التي تمتلك حقيبة مفضلة، وهي حقيبة الكتف "أليكس" من علامة 3.1 فيليب ليم، والتي يصل سعرها إلى 895 دولارًا.

وقد رصدنا الحقيبة الجلدية الهندسية على كتف هولمز بشكلٍ مُتكرر، سواء أكانت تتجه إلى صالة الألعاب الرياضية أو تتجول في مدينة نيويورك.

Advertisements

تتميز الحقيبة بصورتها الظلية الهندسية الأنيقة ولونها الأسود الراقي؛ ما يجعلها إكسسوارًا متنوعًا، يتوافق مع كل شيء بدءًا من الكنزات الصوفية وحتى تنورة القلم الرصاص، كما تتميز بقفل على شكل مشبك الورق.

وتبدو حقيبة الكتف "Alix" "شيك" وأنيقة مع حزام كتفها الذي يأتي على شكل سلسلة فضية اللون، وتحتوي على بعض الجيوب لإخفاء كل الاحتياجات اليومية.