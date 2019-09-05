منّة عرفة: تعرضتُ للتحرش في رمضان.. وأختي وبختني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية منّة عرفة، تفاصيل تعرضها برفقةِ شقيقتها للتحرش في شهر رمضان الماضي، موضحةًّ في تصريحاتٍ تلفزيونية أنّهما قررتا الخروج لشراء بعض المستلزماتِ الخاصة بهما.

وأضافت أنهما أثناء سيرهما في الشارع فوجئتا برجلين أحدهما وجّه لشقيقتها لفظًا مسيئًا، وهو ما دفعها إلى التوقف للدفاع عن شقيقتها، موضخةً أنهما كانتا ترتديانِ ملابس محتشمةً وغير ملفتة.

وأضافت الفنانة المصرية الشابة أنّها لم تجد أمامها إلا الصراخ؛ فتجمهر الناسُ حولهما في محاولةٍ للتفريق بينهما منوهةً أنّها كادت تتعرض للضرب.

وأوضحت أنَّ المتحرش لم يتعرف عليها وقتها؛ لأنّها لم تكن تضع أي مكياج، معربةً عن صدمتها من رد فعل الناس الذين تجمهروا حولها وألقوا عليها اللوم؛ لأنّها ردت على الرجل.

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واستطردت منّة، قائلةً: "تعرضتُ للتوبيخ من شقيقتي بسبب رد فعل الناس الذي لم يكن في صالح البنت دائمًا، وقالت لي مكنش ينفع تعملي كده إحنا مش في أوروبا محدش هيجيبلك حقك".

وعن التصرف المناسب الذي ستقوم به في حال تعرضها لمثل هذا الموقف قالت إنّها ستطلب المساعدة وتتوجه إلى قسم الشرطة لينال المتحرش عقابه بالقانون ولن تندفع مثل ما فعلت سابقًا حيث عرّضت نفسها للخطر.