شكرا لقرائتكم عاصي الحلاني: الأغنية البدوية ملعبي.. وهذا سبب تأخر ألبومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينشغل عاصي الحلاني حالياً بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي كان يُفترض إطلاقه في عيد الأضحى، إلا أنه تأخر لأسباب رواها لـ"العربية.نت".

وأوضح الحلاني أن بعض التعديلات التي أجراها على أغاني الألبوم الجديد تسببت بتأجيل إصداره حتى نهاية العام.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة. وقد حرص الحلاني من خلاله على التطوير في التوزيع الموسيقي مع المحافظة على الكلمة واللحن والموسيقى الشرقية، في محاولة لمواكبة العصر من خلال التوزيع.

أوضح الحلاني أن لهجات أغاني الألبوم تنوعت بين المصرية والعراقية والخليجية، كما نوّع فيه الأنماط الغنائية المعتمدة.

واعتبر الحلاني أن "متابعي الفنان ينتظرون منه عادةً ألبوماً كاملاً"، مشيراً إلى أن بعض أغنيات كل ألبوم يصدره أي فنان "تُظلم" لأن المتلقي قد لا يتسنى له سماع كل أغاني الألبوم أو قد يتابع الأغنيات التي يتم تصويرها فيديو كليب فقط.

في نفس السياق، أوضح الحلاني أنه يطلق ألبوماً جديداً كل عامين، لكنه خلال العامين يطلق أغنيات منفردة أيضاً.

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وتطرق الحلاني في حديثه للأغنية الخليجية التي خاض تجربتها منذ بداية مشواره الفني والتي يرى أنها انتشرت وتركت بصمة في أرشيفه الغنائي. وذكر منها أغنيتي "كيد عزالك" و"أحبك جداً".

وأكد أنه يحرص دائماً على تقديم الأغنية الخليجية والبدوية في ألبوماته. وفي هذا السياق، اعتبر أن الأغنية البدوية هي "ملعبه" وهو دائماً يقدم نماذج منها، موضحاً أنها "قريبة ومتشابهة مع الأغنية الخليجية" وقد أتقنها بحرفية.

في سياق آخر، كشف الحلاني أنه يسعى إلى المحافظة على نجوميته والمستوى الذي وصل إليه متمنياً أن يضيف أكثر للحياة الفنية في السنوات المقبلة.

وعن ابنته ماريتا وابنه الوليد اللذين خاضا تجربة الغناء، أكد الفنان أنهما يملكان الموهبة وهو فخور بهما وداعم لهما متمنياً أن يعلو شأنهما في مجال الفن.

والنصيحة التي يقدمها الحلاني لهما هي "الحفاظ على الكلمة واللحن والمضمون الجيد في الأغنية والتطرق إلى مواضيع قيّمة وذات مضمون ومعنى".

وكشف أنه يخاف ويقلق على أولاده ويهتم بمستقبلهم متمنياً لهم النجاح في أي مجال يخوضونه.

وأخيراً، تطرق الحلاني إلى خبر اعتزال الفنانة إليسا فتمنى ألا يكون هذا الخبر صحيحاً وأن تكمل مسيرتها الغنائية "لأنها تتمتع بصوت لبناني جيّد ترك بصمة في مجال الغناء". كما قال إنها "كالصديقة والأخت"، موجهاً رسالة لها: "كلنا بجانبك".