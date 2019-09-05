وائل كفوري يستعد لحفل ملكة جمال لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365""من بيروت: يستعد الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ لإحياء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الذي تنظمه المنتجة رولا سعد وسيُعرض على شاشة lbci بتاريخ 13 أوكتوبر المقبل بعد أن تم الاتفاق على المداورة ببثه بينها وبين mtv،

يُذكر أن مايا رعيدي انتُخِيَت ملكة جمال لبنان في العام الماضي بحفل نظمته ملكة جمال أميركا ريما فقيه بمشاركة ثلاثة نجوم مايا دياب، فرانش مونتانا ومساري.

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