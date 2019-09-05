أصالة ترد على أحلام: كلّ إناء بما فيه ينضح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ردّت الفنانة أصالة على تصريحات الفنانة أحلام دون تسميتها، بعد أن وصفتها الأخيرة بـ “الثعبان”. وذلك في تغريدةٍ مقابلة كتبتها عبر حسابها الخاص على "توتير"، وجاء فيها: “حُسن التصرف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب هم ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه”.

وتابعت: “يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح”.

وكانت أحلام قالت في مقابلة صحفية عن "أصالة: "..وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا اجرأ منك".

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وأضافت: "بتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين الي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة". ووصفتها بالثعبان قائلة: "بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إنه فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل. أنا بنت الخليج وعملتلك بلوك"