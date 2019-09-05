شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامى تستقبل أسرة "حواديت الشانزليزيه" فى حى عماد الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، تصوير العمل في ديكور حى عماد الدين وجاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى ، وهو العمل الذي ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداث المسلسل فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن يعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.